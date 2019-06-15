Зеленский рассказал о будущих инвестициях в инфраструктуру Донбасса

15.06.2019 18:46

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Мариуполь встретился с молодежью, а также представителями местного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба АП.

По словам президента, малый и средний бизнес — это «кровь для организма страны».

Он также акцентировал внимание на необходимости проведения реформы правоохранительных органов в Украине и создания «государства в смартфоне».

Зеленский заявил, что правительство готовит законопроекты, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

«Главная цель — „государство в смартфоне“, чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, инфраструктуре Донбасса крайне необходимы иностранные инвестиции.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — сказал президент.

Источник: https://donpress.com