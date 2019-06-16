Известный волонтер жестко прошелся по новому секретарю СНБО из-за его слов о технике ВСУ

16.06.2019 18:09

Известный волонтер Александр Карпюк "объяснил" министру СНБО Александру Данилюку, который на видео раскритиковал бронемашину "Варта" отечественного производства, что тот несправедлив по отношению к технике ВСУ.

Об этом он написал в Facebook, передает Апостроф.

"... мы с морпехамы все же проехались в "Варте" - чтобы я сам мог оценить недостатки этой техники. Так я понял, что "Варта" ничего не стоит", - заявил в частности Данилюк.

На что волонтер ответил конкретными сопоставимыми фактами в защиту отечественной машине.

"Еще раз для тупых и особенно для Данилюка. Это блд "такси" для передвижения в зоне боевых действий, которое имеет соответствующий уровень бронирования и противоминную защиту. Ехать на нем воевать куда то в бой так же тупо, как ехать что то штурмовать например на КШМ", - написал Карпюк.

Далее он сравнил "Варту" с иностранной техникой.

"Данилюк в видео сетует что эта машина имеет слишком большую высоту (для чего блд? она где то подныривать должна?), что собственно легко проверить.Высота Cougar - 2,64 м.Oshkosh M-ATV - 2,6 метра.Высота Варты - 2,7 метра. Приспустите чуток колеса, пацаны, чтоб господина Данилюка опустить на 10 см до уровня американских MRAP.

Далее. Господин Данилюк сетует что машина слишком тяжелая. Видимо его надо по передовой повозить на брезентовом Хаммере, тот существенно легче конечно.Вот только вес Варты - 15,5 тонн. Варта имеет десантный отсек для перевозки 8 человек десанта и 2 человек экипажа. А еще на неё устанавливается автоматический боевой модуль, который позволяет работать в случае чего не высовывая хавальник из машины. Cougar имеет вес 14,5 тонн. Может перевозить экипаж с десантом в размере 6 человек. Oshkosh M-ATV имеет вес 11,5 тонн. Перевозит 5 человек. Ну то есть вы поняли, для того чтоб посадить больше людей в транспорт, нужно большее десантное отделение, большая длина и соответственно - больший вес защищенной капсулы с противоминной защитой. Было бы странно если бы бронированый MRAP перевозящий десять человек весил бы немного. Тогда бы был вопрос, а что там собственно за броня то?", - написал волонтер.

Также он отметил, что отечественная "Варта" вдвое дешевле, чем зарубежная техника.