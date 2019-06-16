Половина украинцев останется без пенсий: что делать

16.06.2019 10:53

В Украине в 2019-м до 30% украинцев не выйдут на заслуженный отдых в 60 лет. Из-за нехватки стажа им придется работать до 63 и 65 лет. А уже в 2028-м таких украинцев будет около 45%. Для тех, кто остался без выплаты, есть два выхода, пишет Обозреватель.

Первый – купить стаж. Пенсионный фонд продает стаж украинцам по двум схемам. Первая – для тех, кто опоздал, пенсионный возраст уже на носу, а стажа критически не хватает. В таком случае чиновники предлагают заплатить за те года, когда украинец официально не работал. Взамен этот период посчитают в стаж. Один месяц будет стоить 1863 грн (если покупать сейчас). А, например, за год придется заплатить 22 тыс. грн. Учитывая, что часть украинцев получает на пенсию около 1,5 тыс. грн, далеко не всем выгодно воспользоваться такой возможностью.

Для примера. В следующем году украинцу исполняется 60 лет, но при этом у него есть всего 24 года стажа. Чтобы выйти на пенсию "вовремя", нужно будет иметь как минимум 27 лет. За оставшиеся полугода доработать не получится, поэтому есть два выхода. Либо выйти на пенсию в 63 года (те, кто в 2020-м выходят на заслуженный отдых и имеют от 17 до 27 лет стажа, получат пенсию на три года позже).

Либо же один раз купить сразу два года (24 месяца). Эти 24 месяца будут стоить при действующей минималке 44 тыс. грн. Стоимость месяца считается по формуле: 22% умножить на минимальную зарплату и умножить на два. То есть заплатив 44 тыс., можно будет получать пенсию на три года раньше (в 60 вместо 63 лет). Правда, если указанную сумму разделить, и без пенсии можно будет ежемесячно тратить 1224 грн. Если пенсия будет значительно выше, есть смысл покупать стаж.

Второй - получить социальную помощь. Украинцы, которые после 60 лет не имеют никакого дохода и не заработали пенсию, могут оформить себе социальную помощь. Ее размер будут считать как прожиточный минимум (1497 грн) минус доход человека. Если нет никакого дохода (супруг или супруга не работают, не помогают дети), то социальная помощь будет равняться минимальной пенсии.