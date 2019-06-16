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Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз

16.06.2019 09:47
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Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 109 – действия, направленные на свержение конституционного строя и захват государственной власти, ст. 111 – государственная измена, ст. 426-1 – превышение военным должностным лицом своих полномочий. Влад Росс рассказал, что грозит экс-президенту, пишет news&utm.
"Если Петр Порошенко попадет в парламент нового созыва, он получит депутатскую неприкосновенность (Рада не отменит ее), а, соответственно, он сможет избежать тюрьмы и наказаний за совершенные деяния", - сказал он в комментарии Главреду.
По его словам, нервы Порошенко потреплют хорошо, поскольку очень много людей, которые хотят ему отомстить. Росс не исключает, что в связи с этим на некоторое время экс-президент выедет заграницу.
"При этом не стоит забывать об одном умении Порошенко – он способен договориться с кем угодно: хоть с Богом, хоть с чертом лысым. Наиболее вероятным сейчас выглядит то, что он отдаст часть своих богатств, пожертвует своими ресурсами, чтобы с него сняли обвинения. Иными словами, он откупится – и все дела против него закончатся", - отметил эксперт.
По данным астролога, в гороскопе Порошенко сейчас не просматривается посадка в тюрьму.
"Дом тюрьмы у него свободен, там нет никаких планет. Однако в гороскопе Порошенко очень выражен Дом заграницы, что указывает на то, что он может уехать из Украины. Возможно, это будет Испания, где у него уже куплена вилла", - резюмировал он.



Теги: Донбасс, тюрьма, астролог, Порошенко
 
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