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"Сиеста 4 часа и 12-часовой рабочий день", - для Украины готовят новый Трудовой кодекс
В Верховной Раде все еще находится на рассмотрении новый проект Кодекса законов о труде (КЗоТ). Он содержит достаточно много изменений.
О том, чего стоит ожидать украинцам от нового КЗоТ, разобрался "Диалог.UA".
В Парламент на рассмотрение новый законопроект о трудовом кодексе был внесен еще осенью 2018 года. Однако голосования по нем еще не было - профсоюзы потребовали сделать ряд изменений, которые касаются увольнений и увеличения продолжительности рабочего дня с 8 до 12 часов. Норма, которая полностью устраивает профсоюзы, касается увеличения обеденного перерыва для работников аж до 4 часов. Затронет она, правда, не всех, а только тех, кто работает в тяжелых условиях, например, при сильной жаре или холоде. Длительность "сиесты" будет обязательно прописываться в трудовом договоре. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Украине действует КЗоТ, который был принят еще до распада СССР в 1971 году. То есть, он безнадежно устарел и не отвечает современным реалиям. Необходимость в новом кодексе назрела давно.
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, профсоюз, кодекс, КЗоТ, Трудовой кодекс, Верховная Рада
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