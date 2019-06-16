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Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией
Во второй половине сентября запланировано провести трехстороннюю встречу-консультацию по урегулированию вопросов транзита газа при участии Украины, России и представителей ЕС. Однако эксперты считают, что к этому времени ситуацию вряд ли удастся поменять к лучшему. Провести анбандлинг вряд ли успеют, а без этого рассчитывать на договора с ЕС не приходится. Предложение же России о продлении контрактов принимать тоже как-то неприлично. Этого не поймут ни многие украинцы, ни зарубежные партнеры. Об этом пишет Сегодня.
Все опрошенные нами эксперты единодушны во мнении, что решение украино-российской газовой проблемы лежит больше не в экономической, а в политической плоскости.
"В первую очередь необходимо политическое решение, – говорит Геннадий Рябцев. – Нужно дать ответ на вопрос: будем мы продолжать сотрудничать с РФ или нет, в том числе в газовой сфере? Если будем сотрудничать, то возникает второй вопрос: как сотрудничать с ненадежным партнером – "Газпромом", – с которым мы уже несколько лет судимся в международных инстанциях? На каких условиях? По каким правилам?"
Алексей Кущ констатирует: Украина сейчас имеет самые неудачные стартовые переговорные позиции. Она не выполнила "домашнее задание" в виде анбандлинга, не разработала эффективную модель управления ГТС, а в такой ситуации требовать поддержки от зарубежных партнеров в защите своих интересов как-то даже неудобно.
"Осенью мы должны были бы стартовать с очень сильных позиций и лоббировать свои концептуальные требования, свою модель. А теперь мы фактически выйдем на этот форум как мальчики для битья, которым будут рассказывать, что нужно делать, и навязывать совершенно невыгодные для нас модели", – говорит Алексей Кущ.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ, проблема
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