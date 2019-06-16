Украина вводит новые правила въезда для крымчан: в чем суть

16.06.2019 15:31

Жители аннексированного Россией Крыма обязательно будут отчитываться о цели поездки на материковую Украину при въезде.

Об этом рассказал первый заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи в Херсоне, передает from-ua.

"Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители оккупированного Крыма и определить тенденции. Мы проводили предварительные мониторинги и можем сказать, что основная часть обращается по решению проблем документирования", – пояснил Куркчи.

По его словам, крымчане, которые пересекают админграницу, делятся на несколько категорий. Некоторые это делают для получения медицинских услуг. Также есть часть, которая учится на материковой части Украины.

И совсем небольшое количество людей пересекает границу, чтобы поехать дальше на отдых или по другим делам. Уточняется, что в 2018 году подобный мониторинг уже проводили.