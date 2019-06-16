В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней для проведения парламентских выборов

16.06.2019 08:32

В ЦИК назвали ориентировочную стоимость изготовления избирательных бюллетеней для внеочередных парламентских выборов, запланированных на 21 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, передает donpress.com.

«Проведены переговоры с государственным предприятием «Полиграфический комбинат «Украина»… по закупке услуг по изготовлению и упаковке избирательных бюллетеней. Таким образом, уже 26 июня 2019 гола комиссия имеет право заключить договор с указанным предприятием на ориентировочную сумму — 281 млн 845 тыс. 240 грн», — говорится в сообщении.

Кроме этого, определена ориентировочная стоимость других услуг, необходимых для проведения выборов:

— услуг по изготовлению и доставке пакетов со специальной системой защиты для транспортировки протоколов — 362 тыс. 260 грн;

— услуг по изготовлению и доставке номерных одноразовых пломб для пломбирования избирательных урн — 594 тыс. 326 грн;

— услуг по изготовлению и доставке журналов регистрации документов, заявлений и жалоб в избирательной комиссии и журналов учета личного приема граждан в избирательной комиссии — 621 тыс. 399 грн;

— услуг по изготовлению и доставке издания закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» — 1 млн 120 тыс. грн;

— услуг по изготовлению и доставке сборников «Разъяснение о порядке подсчета голосов избирателей на избирательном участке и составлении протоколов участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке после окончания голосования на выборах народных депутатов Украины» — 416 тыс. 999 грн.