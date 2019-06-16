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«Выжидают»: в Кремле рассказали о позиции Путина по Зеленскому

16.06.2019 18:34
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«Выжидают»: в Кремле рассказали о позиции Путина по Зеленскому

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин занимает «позицию выжидания» относительно президента Украины Владимира Зеленского в связи с отсутствием четкого понимания о дальнейшей политике Киева, передает replyua.net. «В общей сложности, подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — пояснил он.

Кроме того, в Кремле пояснили, что их интересует позиция Зеленского к Минским договоренностям и российско-украинским отношениям в целом.

Как уже сообщалось, в Кремле уже после инаугурации Зеленского сообщили, что Путин пока не будет его поздравлять, поскольку Москва хочет увидеть первые успехи в деле урегулирования внутреннего конфликта на востоке Украины, а также с первыми успехами в деле восстановления российско-украинских отношений. В свою очередь, заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко не исключил проведение телефонного разговора Зеленского с Путиным.



Теги: Донбасс, Путин, позиции, Зеленский
 
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