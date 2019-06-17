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Цимбалюк объяснил, почему Зеленскому не удастся достичь мира

17.06.2019 14:40
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Цимбалюк объяснил, почему Зеленскому не удастся достичь мира

Чтобы лучше понять россиянам, что происходит в Украине на Донбассе нужно предположить, что одна мощная страна в один момент создает Хабаровскую народную республику, повторяется один в один сценарий, который был реализован на Донбассе, а потом граждане этой страны, которые создали эту республику, будут говорить: «вы должны это признать».

Как передает replyua.net, об этом в эфире одной из радиостанций рассказал популярный журналист и блогер Роман Цимбалюк.

По его словам, поэтому рассказы о том, что Украина отказывается от Донбасса – это вранье. Цимбалюк подчеркнул, новый президент Украины Зеленский постоянно говорит, что он всеми способами будет добиваться мира на востоке Украины и ему можно пожелать успеха, хоть и заранее почему-то кажется, что ничего у него не получится.

Роман Цимбалюк подчеркнул, дело в том, что ключи от мира в этой всей истории – они не в Киеве, а в Москве и, по большому счету, никто это не скрывает. Даже кум Путин Виктор Медведчук об этом говорит.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, мир, Зеленский
 
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