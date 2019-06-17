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Гройсман пожаловался на «вражескую» систему Порошенко

17.06.2019 15:00
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Гройсман пожаловался на «вражескую» систему Порошенко

Порядок, по его мнению, должен навести Зеленский.

Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что при президенте Владимире Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики, в том числе не без помощи «очищенной» правоохранительной системы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

«Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики», — сказал Гройсман.

Премьер пояснил, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.

«Кое-что мне удалось сделать, но много, чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно вражеская — СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться кого-то поменять, изменить в этой системе, у меня не было никаких рычагов», — отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что сделает все, чтобы изменить ситуацию.

«В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто нечем. Сейчас я имею шанс», – подытожил премьер.



Теги: Донбасс, Порошенко, Гройсман, Зеленский
 
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