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Экономическую блокаду с ОРДЛО можно снимать, но на определенных условиях - Землянский
Валентин Землянский в статье, опубликованной изданием Главред, допускает такой вариант, как снятие экономической блокады с временно неподконтрольной Киеву части Донбасса. При этом эксперт подчеркнул, что на такой шаг украинским властям следует идти лишь на определенных условиях, сообщает replyua.net.
По мнению Валентина Землянского, Украина вполне может снять экономическую блокаду самопровозглашенных республик. Однако в данном случае украинские власти должны действовать, исходя из собственных интересов. Иными словами, блокаду снять можно, но только лишь на определенных условиях. Таковым, например, может стать возвращение под контроль Украины предприятий, находящихся на территории ОРДЛО.
Вслед за этим должно начаться восстановление экономических и социально-гуманитарных связей с неподконтрольной Киеву частью Донбасса. Не стоит забывать, что если речь идет о реинтеграции оккупированных территорий, то говорить нужно в первую очередь о людях. Кроме того, украинский бюджет получит дополнительные источники наполнения. На таких условиях Киев вполне может согласиться снять экономическую блокаду. Какие-то другие условия Украине даже не стоит рассматривать. Читайте также: Дипломатия маленькой страны всегда должна жестко отстаивать свои интересы перед любым крупным игроком - Портников.
Теги: экономика, Донбасс, блокада, террористы, ОРДЛО
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