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Команду Зеленского критикуют за важный нюанс
В команде президента Владимира Зеленского - партии "Слуга народа" - нет ни одного человека, обладающего системными познаниями по вопросу крымской проблематики.
Об этом пишет в своей статье "Экзамен на Крым переносится" для ZN.UA Валентина Самар. Она считает, что новые лица в парламенте не могут не радовать, но значительная их часть уже лучше знает реалии Европы, чем родной страны.
Таким образом, по ее мнению, в свете нового расклада сил в парламенте и новой АП, процесс по Крыму нужно будет начинать с ликбеза принимающих решение.
Самар отмечает, что в программе партии "Слуга народа", которая может получить большинство в парламенте, для решения проблем крымчан предусмотрено только два пункта: "Обеспечим законодательное сопровождение инициатив президента, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины" и "Создадим систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украине".
"Поскольку внятной программы у президента Зеленского по деоккупации Крыма и части Донбасса нет, то что законодательно будут сопровождать депутаты СН, тоже не ясно. Второе обязательство вызывает вопрос: а почему только информационная реинтеграция? Ведь "попередники" так потрудились, что сегодня, по большому счету, речь идет о необходимости ликвидации дискриминации граждан Украины с крымской "пропиской" со стороны государства Украина", - сказано в материале.
Самар также отметила, что в списке "Слуги народа" есть только одна крымчанка, замыкающая первую сотню: это блогер Лиза Богуцкая, соратница Михеила Саакашвили, имеющая весьма неоднозначное к себе отношение крымского сообщества, но все шансы попасть в Раду.
"Таким образом, в новом парламенте, в лучшем случае, может оказаться до пяти-шести крымчан, что на самом деле количественно меньше, но, возможно, качественно больше нынешнего. Однако само по себе их присутствие не гарантирует прорыва в решении "крымского", а тем более "крымскотатарского вопроса", - заключает журналист.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, критика, Слуга народа, Зеленский
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