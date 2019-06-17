Лунное затмение, Суперлуна и Голубая Луна: Землю накроет необыкновенное явление

17.06.2019 09:30

С ночи 16 и на протяжении дня 17 июня впервые за 150 лет произойдут один за одним удивительные явления: Лунное затмение, Суперлуна и Голубая Луна, сообщает "Сегодня".

Сегодня ночью спутник Земли максимально приблизится к ней и скроется в тени планеты. Жители южного полушария увидят огромное Суперлуние, который будет менять цвет от голубого до кроваво-красного.

В Украине пик затмения придется на 17 июня 15.30 дня по киевскому времени.

Чрезвычайное явление может отличиться также на самочувствии людей. Специалисты уверяют, что земляне могут испытывать головную боль, усталость и раздражение.

Эксперты дали советы, чего не стоит делать в этот день: