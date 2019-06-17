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Новое вторжение Путина, важный прогноз для Украины: «Большая война…»
Стало известно, решится ли Владимир Путин на начало новой агрессии в Украине
Подобное мнение в интервью журналистам озвучил российский политолог Валерий Соловей, передает Апостроф.
По его словам, сегодня Владимир Путин вряд ли решится на начало новой агрессии в Украине. Однако, как утверждает эксперт, смягчения позиции официальной Москвы по оккупированному Крыму также не стоит ожидать.
«Большая война – это абсолютно исключено. Это никому ничего не дает. Это только приносит убытки и потери. Пока я наоборот наблюдаю смягчение позиции в отношении нового украинского руководства. Скорее всего, это игра. Что-то типа: проявите Вашу мудрость, господин Зеленский, которую не проявлял ваш предшественник. И сделайте все то, что вас просит Российская Федерация. И мы будем Вас считать здравомыслящим украинским президентом», – утверждает Соловей.
Он также отметил, что в США от России также требуют совершить хотя бы некоторые символические жесты в сторону Украины, чтобы встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина стала возможной в ближайшее время.
«Ибо в противном случае Трампу не выгодно встречаться, потому что его заклюют свои же медиа и Конгресс. Поэтому в Вашингтоне дают понять – было бы неплохо, если бы состоялся обмен военнопленными или просто пленными. Чтобы были осуществлены определенные взаимные гуманитарные жесты. Это не породило бы какую-то принципиальную разницу в отношениях России и Украины, но это дало бы иллюзию улучшения отношений. И под таким соусом можно возвращать Россию в ПАСЕ или снимать санкции», – подчеркнул российский политолог.
Валерий Соловей, в ответ на вопрос о возможной смене власти в России, заявил, что любой политический кризис в России сможет привести к ослаблению Кремля и гибкости власти.
«Любая новая российская власть будет намного более договороспособной на украинском направлении, чем нынешняя. Но сразу скажу, что это не относится к вопросу Крыма. Какая бы не была в России власть, вопрос Крыма с точки зрения Российской Федерации закрыт… И нет в России действительно влиятельной силы, которая могла бы переломить массовые настроения. И поэтому любой, даже самый ультра-либеральный президент, будет вынужден принять это наследство», – подытожил политолог в интервью.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, вторжение
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