Новые рейтинги на выборах в Раду: Вакарчук с партией "Голос" сделал мощный рывок и уже обогнал Порошенко и Юлю

17.06.2019 09:04

В Интернете опубликованы новые рейтинги партий перед парламентскими выборами, которые зафиксировали впечатляющий рывок Святослава Вакарчука и его партии "Голос".

На первом месте по-прежнему располагается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", однако сразу на третье место вырвалась партия Вакарчука с 9,5% поддержки.

Данные исследования показали команды "Сегодня" и американской социологической компании Edison Research.

Таким образом, почти 46% отдали бы свой голос за партию "Слуга народа". 10,5% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь". Далее идет "Голос". "Европейская солидарность" набрала бы 7,5%, "Батькивщина" - лишь 5%.

Партия Тимошенко оказалась на границе проходного барьера в парламент.



Источник: www.dialog.ua