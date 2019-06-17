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Охота на призывников: что делать, если вас задержали незаконно
Молодых людей останавливают на улице и против их воли доставляют у военкомат.
Об этом сообщает информационный портал "OBOZREVATEL".
В столице снова начали охотиться на призывников. Полицейские останавливают молодых парней на улице под любим предлогом.
Затем их сажают в автомобиль и везут у военкомат, а после на распределительный пункт в Дарницком районе.
По мнению адвоката Александра Щербины, на данный момент в Дарницком пункте содержатся около ста человек, в ужасных условиях.
"Моих двоих подзащитных взяли на остановке общественного транспорта. К одному из них подошли полицейские и сказали, что он похож на наркомана, сказали, что проведут поверхностный осмотр. Потом усадили в машину и отвезли в военкомат, далее на распределительный пункт", – рассказал адвокат.
За его словами парни не из Киева. Они состоят на учете в других городах. К нему обратились родители, в среду, 12 июня, было заседание суда и судья решил доставить задержанных в четверг на заседание. Так как военкомат их не выпускает оттуда.
В четверг, 13 июня, стало известно, что ребята на суд так и не попали. По заявлению представителей военкомата — задержанных уже отправили в воинские части.
В военкомате города Киев адвокату сказали, что подали в правоохранительные органы список почти 30 тысяч призывников, которые не явились исполнить долг перед родиной.
Щербина заявляет, что открыть дело за уклонение от службы и объявить в розыск человека не так просто.
"Военкомат должен показать корешки от повесток, которые были лично вручены призывнику. Только они доказывают, что он не являлся и уклонялся. Далее военкомат должен обратиться к следственному судье предоставить доказательства, что этот молодой человек злостно уклоняется от службы", - рассказал адвокат.
Юрист подчеркивает, если к вам на улице подошли полицейские или представители военкомата, то требуйте составление протокола прямо на месте. Ни при каких условиях не соглашайтесь ехать в участок. Также требуйте предоставить адвоката, вы имеете право на бесплатного защитника тут же на месте.
Если с вами все-таки случилось подобное и вас отвезли на пункт сбора, звоните родным, информируйте о ситуации. Вызывайте полицейских по "102", говорите, что вас незаконно удерживают и не предоставляют адвоката.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, призывники
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