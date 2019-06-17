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Партия «Голос» ворвалась в тройку лидеров парламентского рейтинга

17.06.2019 13:30
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Партия «Голос» ворвалась в тройку лидеров парламентского рейтинга

Политическая сила «Голос» заняла третье место в парламентском рейтинге. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Ukraine Elections.

О таком результате вышеуказанной партии поведали представители компании Edison Research. Ними был проведён сбор информации, который принял форму личного интервью. Рассказать о своём мнении в отношении вышеуказанного вопроса согласились 1103 добровольца. Исследование общественного мнения длилось в период с 10 по 13 июня текущего года. Согласно обнародованной информации, на сегодняшний день политическую силу «Голос» поддерживают 9,5% электората. Данная тенденция позволяет вышеуказанной партии войти в тройку лидеров парламентского рейтинга. С небольшим отрывом «Голос» опережает фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь». Ей симпатизируют 10,5% украинских граждан. А вот абсолютным лидером парламентского рейтинга является партия «Слуга народа». Она импонирует 45,6% избирателей. 



Теги: Украина, Донбасс, Вакарчук
 
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