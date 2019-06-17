Первая леди Украины встретилась с Брижит Макрон в Елисейском дворце

17.06.2019 22:18

Во время официального визита Президента Украины во Францию, Елена Зеленская встретилась с супругой Президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Первые леди Украины и Франции имели дружеское общение», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Брижит Макрон рассказала Елене Зеленской о структуре ее офиса и Хартии, определяющей задачи и инициативы, которые курирует первая леди.

«Супруга Президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками. Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она пригласила Брижит Макрон посетить нашу страну», — сказано в сообщении.

Источник: https://donpress.com