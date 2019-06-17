Саакашвили хочет, чтобы административный центр Украины перенесли из Киева

17.06.2019 10:48

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили в комментарии телеканалу «112.Украина» заявил, что нужно перенести из Киева административный центр Украины, передает replyua.net.

По словам скандального политика, в его родной стране высший законодательный орган перенесли из столицы в Кутаиси в здание, которое, с точки зрения Саакашвили, хуже, чем здание Верховной Рады Украины.



«Мы перенесли парламент в Кутаиси, и я хочу, чтобы в Украине тоже сделали, чтобы административный центр вынести за пределы Киева, новый дом, с чистого листа начать», - высказался он.



Как уже ранее сообщалось, руководитель Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский все еще рассматривает возможность переезда администрации президента с улицы Банковой в новый офис со стеклянными стенами. По словам чиновника, в администрации являются сторонниками направления на офис европейского типа – «опенспейс» со стеклянными стенами, куда без проблем может прийти любой гражданин Украины».