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Синоптики рассказали, как долго продержится в Украине адская жара

17.06.2019 13:15
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Синоптики рассказали, как долго продержится в Украине адская жара

Жара в Украине немного спадет уже с понедельника, 17 июня.

Как отмечают синоптики, самой жаркой на этой неделе была пятница, 14 июня. В последний рабочий день недели дожди вовсе ушли с территории Украины.

В понедельник ожидается солнечная погода с дневной температурой воздуха +27-28 градусов. Ночью воздух будет остывать до +14-20 градусов, давая возможность отдохнуть от дневной жары.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, погода, жара
 
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