США выделили гуманитарную помощь Украине в виде медицинского оборудования

17.06.2019 15:30

США направили предоставили украинским врачам оборудование для четырех медучреждений: Военно-медицинский клинический центр профессиональной патологии личного состава Вооруженных сил Украины (Ирпень), Детская клиническая больница Охматдет (Львов), Детская больница Житомира и житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых. Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в США в Фейсбук.

«Рады сообщить, что в Украину из США направили гуманитарную помощь — результат работы проекта Support Hospitals in Ukraine при поддержке United Help Ukraine и Посольства Украины в США», — говорится в сообщении.

Сообщается, что из Денвера (штат Колорадо), в Украину отправили два контейнера медицинского гуманитарного груза.

«Посольство и в дальнейшем будет способствовать реализации проектов направления медицинского оборудования, в первую очередь, для лечения раненых ветеранов, что предусмотрено в совместном Меморандуме посольства с проектом Support Hospitals in Ukraine», — сообщает посольство Украины в США.

Источник: https://donpress.com