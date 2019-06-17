Украинцев предупредили о нашествии комаров: как спастись от напасти

17.06.2019 11:33

Этномолог объясняет, почему комаров стало так много, кого кусают прежде всего и как от них защититься

Комаров стало больше Из-за повышенной влажности (ведь в последнее время стало выпадать много к еще). Об этом рассказала этномолог городского отдела областного лабораторного центра Минздрава Украины Наталья Партин.

Лето — это время не только жары и хорошей погоды, но и сезон комаров. Мало кому понравятся укусы этих насекомых. Для того, чтобы защитить себя от них, можно придерживаться простых правил.

Когда идете на природу обязательно берите одежду с рукавами и из плотной ткани. Комары не любят светлый цвет.

Помогут уберечься от укусов специальные кремы, спреи, лосьоны, содовый раствор, можно приложить к месту укуса что-нибудь холодное. Если у вас аллергия на средства проконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте правила, написанные на упаковке.

Нельзя расчесывать рану. Если она появилась — продезенфицируйте.

Отпугивают комаров такие народные средства, как анисовое, гвоздичное или кедровое масла. Также не любят комары запахи томатов и герани, поэтому стоит посадить эти растения под окнами дома.

Напоминаем, что комары и другие кровососущие насекомые ищут очередную жертву через избытокуглекислоты в выдыхаемом воздухе и по запаху тела, в котором сочетаются как летучие молекулы, вырабатываемые кожей и другими органами человека, так и вещества, выделяемые микрофлорой.

Дегеннаро и его коллеги нашли ответ на вопрос — почему многие комары целенаправленно ищут и кусают людей, а не других млекопитающих. Яркий пример — печально москиты Aedes aegyptii, главные распространители вируса Зика, желтой лихорадки и денге.

Как давно считают ученые, эти насекомые ориентируются по запаху человеческого пота, однако до сих пор им не было понятно, какой именно его компонент привлекает комаров.

Американские молекулярные биологи нашли точный ответ на этот вопрос, экспериментируя с генно-модифицированными комарами, в которых они случайным образом отключали один из участков ДНК, связанных с работой их антенн — главного обонятельного органа.

Источник: https://politeka.net