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В Украине пересчитали соцвыплаты: кому выплатят больше с 1 июля
С июля месяца украинцам повысят размер социальных выплат: пенсии, алименты и т.др.
Об этом пишет Politeka.
в Этом году впервые осуществят перерасчет выплат тем гражданам, которые получают помощь от государства, в том числе и для пенсионеров, у которых прожиточный минимум равен минимальной пенсии.
Как известно, уже с 1 июля малозащищенные категории пенсионеров, льготники, люди с инвалидностью и те украинцы, у которых есть особые заслуги перед страной, получат небольшие добавки. Сумма выплат будет высчитываться в процентах от пенсии.
Также увеличенные выплаты получат граждане, которые имеют до десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных.
Кто и сколько получит доплаты с 1 июля 2019:
Получают минимальные пенсии, а всего 600 тысяч украинцев. Пенсию с 1 июля назначат в размере 1564 грн/мес, таким образом сумма выплат для украинцев, которые находятся на заслуженном отдыхе вырастет всего на 67 гривен.
Остальные почти 11 миллионов пенсионеров имеют хотя бы на одну гривну больше, и примерно 90% из них получат надбавки за сверхнормативный стаж: 1% за каждый отработанный год свыше 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин. Например, если украинский пенсионер имеет 40 лет стажа, то его надбавка за дополнительные 5 лет работы, соответственно, возрастет на 3,35 грн.
Инвалидам войны, участникам боевых действий, которые получают минимальные выплаты, добавили ощутимее: 1-й группе — 191 грн (будет 4457 грн), 2-й — 171 (3988), 3-й — 151 грн (3519) грн., лицам с удостоверением УБД — 110 грн (2470). Тем, кто стал инвалидом из-за Чернобыль, оплатят минимум 2346 грн (+100 грн) — для 1-й группы, 1955 (+84 грн) грн — для 2-й, 1720 (+ 74 грн) — для 3-й.
Пенсионеры — участники боевых действий и несовершеннолетние в’заключенные концлагерей, ставших инвалидами 1-й группы, уже в следующем месяце получат дополнительно по 782 грн (+33,5 грн), 2-й группы — 625 грн. (+27), 3-й группы — 469 грн (+20), “просто” участники войны и заключенные — за 156 грн (+6,7 грн) грн. За боевую медаль дадут еще 7,82 грн (+34 коп.), за орден — 23,46 грн (+1,02 грн).
По словам экспертов, во время этого повышения выиграют украинцы, кто имеет большие пенсии. Чем больше сумма, тем больший процент добавлять. А вот большинство граждан, пребывающие на заслуженном отдыхе, получат всего одну-две сотни до выплат. А в сумме, если порахуват рост цен, то это повышение их даже не догоняет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, повышение, соцвыплаты
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