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Врачи рассказали, какое постельное белье опасно для кожи
Что может вызвать аллергию.
Эксперты рассказали, какое постельное белье может представлять опасность для здоровья человека. Некоторые ткани способны провоцировать аллергию или даже ускорять старение кожи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Негативным образом влиять на кожу в состоянии наволочки из хлопковой ткани, провоцируя появление морщин. Коллаген со временем может впитываться в хлопок, что влечет за собой преждевременное старение. Оптимально, по утверждениям экспертов, заменить такое постельное белье на атласное или шелковое.
Опасность представляет и белье из натуральных тканей, окрашенных посредством химических красителей. Такого рода текстиль впоследствии может выделять ядовитые пары, что при попадании в дыхательные пути влечет за собой аллергию, повышается и вероятность проявления неврологических заболеваний.
Синтетическое белье содержит немало токсических веществ, что грозит астмой или аллергической реакцией. Особенно избегать таких тканей стоит тем, кто уже страдает от аллергии или схожих проблем со здоровьем.
Теги: Донбасс, здоровье, кожа, белье
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