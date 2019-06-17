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Встреча Зеленского и Макрона: как это было, детали судьбоносного визита
17 июня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж
Глава украинского государства Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает segodnya.
Президента Украины и первую леди страны встретила президентская чета Франции с почетным караулом. После этого главы государств отправятся на переговоры в Елисейский дворец.
На своей странице в социальной сети Твиттер посол Франции в Украине Изабель Дюмон опубликовала видео-ролик, на котором видно, как президент Зеленский идет под звуки оркестра Республиканской гвардии Франции.
После окончания переговоров Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский проведут совместную пресс-конференцию, которая планируется после 16:30 по местному времени. После этого глава украинского государства запланировал посещение Сената Франции и встречи с французскими политиками.
Отметим, что это не первая встреча Макрона с Владимиром Александровичем Зеленским. С французским президентом украинский лидер уже успел увидеться еще во время избирательной кампании в президенты. На тот момент еще кандидат в президенты Украины приехал в Париж вместе со своей делегацией.
Напомним, что в Инстаграм жены главы государства появились фото с супругой президента Франции Эммануэля Макрона.
«Очень рада сопровождать мужа во время официальных визитов во Францию и Германию. Наша первая остановка — Париж. И моя первая встреча с супругой Президента Франции Брижит Макрон. Спасибо невероятной Первой леди Франции за дружескую беседу, теплую атмосферу и советы, которыми она поделилась»,- написала Зеленская.
Многие украинцы выразили восхищение образом первой леди:
«Самая красивая первая леди за всю историю Украины! Елена, Вы очень гармоничны в этом образе!», «Елена Вы очаровательная!!», «Стиль и элегантность страны» и т.д.
Согласно программе визита, по прибытии во Францию Зеленский посетил самый большой в мире кампус стартапов «Station F», открытый президентом Франции в июне 2017 года.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, встреча, Макрон, Зеленский
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