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Зеленский с супругой прибыл в Париж с официальным визитом

17.06.2019 16:00
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Зеленский с супругой прибыл в Париж с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня 17 июня, прибыл в Париж с однодневным официальным визитом. об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

В соответствии с программой, глава украинского государства посетит самый большой в мире кампус стартапов «Станция Ф» (Station F).

Во второй половине назначена официальная церемония встречи Зеленского с супругой Еленой французской стороной.

Около 15.30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, а в 16.30 совместная пресс-конференция.

Также ожидается, что Зеленский посетит Сенат Франции.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, жена, Париж, Зеленский
 
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