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Зеленский с супругой прибыл в Париж с официальным визитом
17.06.2019 16:00
Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня 17 июня, прибыл в Париж с однодневным официальным визитом. об этом сообщает «Интерфакс-Украина»
В соответствии с программой, глава украинского государства посетит самый большой в мире кампус стартапов «Станция Ф» (Station F).
Во второй половине назначена официальная церемония встречи Зеленского с супругой Еленой французской стороной.
Около 15.30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского, а в 16.30 совместная пресс-конференция.
Также ожидается, что Зеленский посетит Сенат Франции.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, президент, жена, Париж, Зеленский
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