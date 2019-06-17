«Зливи та грози»: синоптик уточнила прогноз погоди на вівторок, 18 червня

17.06.2019 21:29

Відомий український синоптик Наталя Діденко опублікувала свіжий прогноз погоди на вівторок, 18 червня, передає replyua.net. Відповідний пост з’явився на її власній сторінці у «Фейсбук». За її прогнозом, завтра очікується спекотна погода,однак місцями пройдуть дощі з грозами.



«Спека в Україні, за попередніми прогнозами, послабне з 25-го червня. Південь протримається найдовше. Впаде температура повітря десь до +23+29 градусів. А поки що, 18 червня, очікується знову +29+34 градуси, на Заході +25+29 градусів. Локальні дощі з грозами завтра, у вівторок, можливі на південному заході Україні (див. карту), а також вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина до Сумщини», - пише Діденко.



За словами Діденко, короткочасні дощі можуть переходити в сильні зливи і грози. «У Києві 18 червня - спека, близько +30 градусів. Ймовірність дощу незначна. У столиці, за попередніми прогнозами, послаблення спеки, відчутне, передбачається 25 червня. Пірнаємо у спеку, побачимося жваві та веселі 24-25 червня», - закінчила свій прогноз Наталя Діденко.