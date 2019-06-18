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«Короткочасні дощі та спека»: синоптик розповіла про погоду на 19 червня
Синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook опублікувала свіжий прогноз погоди, повідомивши про спеку та грози, передає replyua.net. За її словами, у середу на території України утримається спекотна погода, однак місцями пройдуть дощі. Місцями передбачається +28... +33 градуси, в західних областях +26... +29 градусів.
«19-го червня в Україні втримається спека. Протягом дня передбачається +28+33 градуси, в західних областях +26+29 градусів. Короткочасні дощі з грозами можливі на Заході, на Сході плюс Полтавська область. Є незначна ймовірність дощу на Одещині. На решті території - без опадів. Не забувайте про обережне поводження з вогнем, не кидайте куди попало недопалки, вже не кажу про розпалювання вогнищ та спалювання сміття - це може бути просто злочином», - пише Діденко. Щодо Києва, то 19 червня там буде сухо і спекотно, приблизно +30 градусів. За попередніми прогнозами, послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня. «Поступово: спочатку захід, потім північ, центр і вже з 26-27 червня стане легше й на півдні та сході», — уточнила синоптик.
Теги: Донбасс, дождь, жара, прогноз погоды
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