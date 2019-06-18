«Мы готовы прекратить огонь...». Срочное заявление президента Зеленского

18.06.2019 08:13

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами, но готова продолжать работу в "минском формате".

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает from-ua.

Перед этим переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами".

Зеленский опроверг эти слова.

"Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", - подчеркнул он.

В то же время, Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допустить полного выхода России из Совета Европы, передает Европейская правда.

"Есть вопросы санкций в отношении России, и здесь в Франция придерживается своей линии, что их необходимо продолжать, пока не будут выполнены условия. Но что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству, это означает возможность подавать иски о российского государства. И если Россия будет исключена из Совета Европы, все это станет невозможным", - сказал Макрон.

"Именно поэтому с председательством Финляндии мы начали процесс консультаций, для того, чтобы вернуть Россию ... Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что мы считаем, что это будет вредить прежде всего интересам граждан России, мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права", - добавил французский президент.