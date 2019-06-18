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Повышение пенсии с 1 июля: кто получит прибавку в 10 раз больше, чем остальные

18.06.2019 09:34
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Повышение пенсии с 1 июля: кто получит прибавку в 10 раз больше, чем остальные

Пенсия в Украине вырастает с 1 июля 2019: нас ждет повышение пенсий из-за поднятия прожиточного минимума к выплатам.
Большинству прибавят 67 грн. Однако некоторых ждет прибавка в 10 раз больше. На прибавку в 670 грн могут рассчитывать пенсионеры с максимальной пенсией, пишет Главред.
В итоге, минимальные пенсии вырастут до 1564 грн, а максимальные пенсии – с 14,9 тыс. грн до 15,6 тыс. грн. Таких пенсионеров-"максималистов" в Украине менее 2%. Чаще всего это те, кто вышел на пенсию со специальными правами: судьи, народные депутаты.
Кроме того, право и на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума имеют украинцы с минимальной пенсией, но полным стажем:
для женщин – это 30 лет,
для мужчин – 35 лет.
К примеру, если у женщины 40 лет стажа и минимальная пенсия, то она имеет право на надбавку в 149,7 грн. А вот после 1 июля сумма надбавки составит 156,4 грн.
Напомним, следующее повышение украинских пенсионеров ждет в декабре – на 74 грн.
Ранее в Украине заработал новый пенсионный возраст. В текущем году на пенсию в 59 лет выйдут те женщины, кто родился не позже 30 сентября 1960 года.
При этом украинцам сняли ограничение на пенсионный возраст и выслугу лет. По мнению аналитика Алексей Куща к каждой профессии нужно использовать собственный расчет. Соответственно, выход на пенсию для таких категорий граждан не должен привязываться к возрасту, а только к критериям определения выслуги лет и утраты трудоспособности.



Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
 
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