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С 1 июля в Украине повышаются размеры государственной социальной помощи
Уже с 1 июля нынешнего года, согласно закону о госбюджете, второй раз в этом году (первый раз с 1 января) в Украине увеличатся размеры большинства видов государственной социальной помощи.
Детские пособия
Прежде всего это касается детских пособий. Так, прожиточный минимум для малышей до шести лет увеличится на 73 гривни и составит 1699 гривень. Размер государственной помощи на детей от 6 до 18 лет с 1 июля станет больше на 91 гривню и составит 2118 гривень. Соответственно, максимальные размеры пособий одиноким матерям также увеличатся до 1699 гривень (до шести лет) и до 2118 гривень (от 6 до 18 лет).
Пособие в большем размере станут платить и детям, родители которых уклоняются от уплаты алименты. На малышей до шести лет государство выплатит такой категории украинцев максимум по 849,5 гривни, до 18 лет – по 1059 гривень. Повышение прожиточных минимумов скажется и на увеличении размеров госпомощи по беременности и родам, по малообеспеченности.
Остается неизменным с 2014 года размер государственной помощи при рождении ребенка – 41 280 гривень. Сразу после рождения малыша родителям выплатят 10 320 гривень. Остальную сумму, 30 960 гривень, маме будут выплачивать до достижения малышом трех лет, ежемесячно по 860 гривень.
Для нетрудоспособных
С 1 июля на 67 гривень повысится размер минимальной пенсии по возрасту, и теперь пенсионеры Украины пр наличии необходимого стажа будут получать минимум 1564 гривни. Увеличение размера минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных повлечет за собой повышение размеров пенсий и надбавок ветеранам войны.
Теперь минимальная пенсия инвалидам войны и инвалидам-чернобыльцам первой группы составит не менее 4457 гривень, второй группы – 3888 гривень, третьей группы – 3519 гривень. Станет больше и размер государственной помощи по потере кормильца. На одного ребенка с 1 июля заплатят 100% минимальной пенсии по возрасту – 1564 гривни.
На двоих детей, потерявших одного из родителей, государство ежемесячно выплатит 1876 гривень (120%), на троих и более – 2346 гривень (150% прожиточного минимума для нетрудоспособных). Увеличатся в среднем на 30-60 гривень размеры помощи на уход за инвалидами войны, на иждивенца, некоторые другие виды социальных пособий.
Пересчитают размеры госпомощи в управлениях социальной защиты населения автоматически, категориям получателей лично обращаться в УСЗН нет необходимости.
Источник: zi.ua
Теги: Украина, Донбасс, дети, пособие, социальная помощь, минимальная пенсия, стаж, чернобыльцы
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