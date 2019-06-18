Саакашвили рассказал, как коррупция убивает военнослужащих ВСУ

18.06.2019 13:41

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвилив эфире телеканала NewsOne заявил, что коррупция в Украине убивает солдат ВСУ, не меньшее, нежели «враг».

По словам Саакашвили, из Украины уезжают миллионы молодых людей, передает donpress.com.

Они покидают страну, где «крадут у военных».

«Где не просто крадут у военных, а из-за этих краж (случаются-ред.) смерти людей. Не только враг убивает солдат. Коррупция на Украине убивает не меньше солдат. Это грустная история», — заявил политик.

Также Саакашвили настаивает на том, чтобы все причастные к этому чиновники, в том числе и Петр Порошенко, отправились за решетку.