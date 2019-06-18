Сортировка по-украински: почему «мусорный» закон не работает?

18.06.2019 14:25

Ежегодно каждый украинец продуцирует около 300 кг мусора – это более 10 миллионов отходов. И если в Европе большинство мусора перерабатывают, то в Украине, несмотря на приобщение к директивам ЕС, до сих пор образуют свалки. Ситуацию может изменить появление мусороперерабатывающих заводов, о строительстве которых заявили во Львове, а недавно и в Киеве. Как скоро в Украине начнут сортировать отходы и почему не работает «мусорный» закон, разобрался Центр общественного мониторинга и контроля.

Директивы ЕС

С января 2018 года в Украине вступили в силу директивы ЕС по сортировке мусора. Соответствующие изменения были внесены в закон «Об отходах» еще в 2012 году. Они регулируют порядок обращения с отходами, классифицируют мусор и предусматривают уменьшение объемов мусора, вывозимого на полигоны.

Согласно закону, отходы должны разделяться по видам: пригодны к повторному использованию, к захоронению и опасные. Обеспечивает выполнение и соблюдение этих норм власть, в частности местные управления.

«При проектировании жилых домов, общественных, производственных, складских и других сооружений предусматривается строительство и обустройство контейнерных площадок для раздельного сбора и хранения бытовых отходов, урн для бытовых отходов», – говорится в законе.

Документ предусматривает штрафы за нарушение норм, однако фактически закон не работает.

Один контейнер вместо нескольких

Даже через полтора года сортировка является одиночной инициативой. На государственном уровне директивы ЕС не работают. Эксперты объясняют, что на данный момент в стране нет органа, который бы контролировал этот процесс.

«Нет организации, которая бы четко выполняла как исполнительную роль и контроль над выполнением данного закона в лице экономической инспекции», – говорит эксперт по вопросам отходов Александр Лымарь.

В то же время не хватает средств, как это реализовать. Сегодня в Украине мусор вывозят преимущественно на свалки – так называемые полигоны. Не существует ни одного мусороперерабатывающего завода, поскольку это дорогие и малоокупаемые инвестиции в украинских реалиях.

Прибыль мусороперерабатывающего завода зависит от тарифов на переработку отходов, а также возможностей дополнительного заработка от выработанной энергии. Сейчас стоимость захоронения отходов на свалке намного дешевле, чем их переработка.

«Чтобы в Украине появился рынок утилизации мусора, захоронение должно быть хотя бы в одну цену с переработкой. Потенциально размещение на полигоне отходов должно стоить гораздо дороже», – убеждена активистка Елена Колтик.

Перспективы переработки

Эксперты отмечают, что переделать 100% мусора невозможно. По крайней мере 10% будет сжигаться или попадать на свалку. Это минимум, к которому стремятся европейские страны, и на который должно равняться наше государство.

Сегодня в Украине есть два проекта мусороперерабатывающих заводов – во Львове и Киеве. Концепцию львовского комплекса разработала французская компания. Технология переработки там будет механико-биологической. Отходы будут разделяться на неорганические и мелкую органическую фракцию. Неорганические отходы будут сортировать вручную. По словам инициаторов строительства, предприятие будет экологически безопасным для людей и окружающей среды. Предполагается, что завод будет перерабатывать 60% твердых бытовых отходов.

«Во Львове на первом этапе будет захороняться около 40% мусора. Как мы видим, это вполне реалистичная цель», – считает директор ЛКП «Зеленый город» Вадим Ноздря.

При этом из компоста и отсортированных горючих материалов будут производить топливо. Ожидается, что предприятие заработает через несколько лет.

Тем временем в Киеве планируют построить мусороперерабатывающий комплекс, который сможет перерабатывать 700 тысяч тонн отходов в год. На данный момент, по данным Киевсовета, в столице перерабатывается лишь до 10% мусора, 23% – сжигается, а остальное – идет на свалки.

Сортировка дома

По мнению экологов, каждый сейчас может начать сортировать мусор дома, не дожидаясь, пока реформа заработает на государственном уровне. Поможет в этом мобильное приложение «Сортируй», в котором собраны рекомендации и правила по сортировке. В приложении можно проверить тип сырья, а также узнать ближайшую станцию вторсырья. Приложение рассчитано на жителей столицы, однако будет полезным и жителям других регионов. Ведь во многих маленьких городах есть инициативы по сортировке.

В Киеве, например, отсортированный мусор можно сдать в пункты приема «Киеввторресурсов» или проекта «Украина без мусора». По данным «Украина без мусора», за 2018 год они собрали и передали на переработку 96 тонн бумаги, 108 тонн стекла, 48 тонн различных пластиков, до 10 тонн металлической тары, более 10 тонн одежды и обуви и свыше 3 тонн батареек.

По оценкам экспертов, около 4-7% территории нашей страны завалены мусором, и во многих случаях – это стихийные свалки. Далеко не все граждане занимаются чистотой окружающей среды. Поэтому экологическое сознание украинцев нужно развивать, считают специалисты.