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Стефанчук заявил, что все законопроекты Зеленского сняты с рассмотрения

18.06.2019 15:42
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Стефанчук заявил, что все законопроекты Зеленского сняты с рассмотрения

Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук в беседе с журналистами заявил, что все законопроекты президента Украины сняты с рассмотрения ВРУ.

По словам Стефанчука, с 20 мая по 7 июня нардепы не поддержали ни одну инициативу Зеленского, передает donpress.com.

«За период с момента инаугурации президента с 20 мая по 7 июня парламент не поддержал ни одну инициативу президента. В частности, из внесенных 5 законопроектов и трех представлений. Они считаются отклоненными и снятыми с рассмотрения», — заявил Стефанчук.

Он настаивает на рассмотрении трех важных представления Зеленского: постановление об увольнении генпрокурора Луценко, увольнении главы МИД Павла Климкина и назначении Вадима Пристайко новым министром иностранных дел.



Теги: Украина, Донбасс, законопроект, Луценко, увольнение, МИД, Верховная Рада, Климкин, Зеленский
 
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