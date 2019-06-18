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Стефанчук заявил, что все законопроекты Зеленского сняты с рассмотрения
18.06.2019 15:42
Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук в беседе с журналистами заявил, что все законопроекты президента Украины сняты с рассмотрения ВРУ.
По словам Стефанчука, с 20 мая по 7 июня нардепы не поддержали ни одну инициативу Зеленского, передает donpress.com.
«За период с момента инаугурации президента с 20 мая по 7 июня парламент не поддержал ни одну инициативу президента. В частности, из внесенных 5 законопроектов и трех представлений. Они считаются отклоненными и снятыми с рассмотрения», — заявил Стефанчук.
Он настаивает на рассмотрении трех важных представления Зеленского: постановление об увольнении генпрокурора Луценко, увольнении главы МИД Павла Климкина и назначении Вадима Пристайко новым министром иностранных дел.
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, Луценко, увольнение, МИД, Верховная Рада, Климкин, Зеленский
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