В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов

18.06.2019 22:36

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что Конституционный суд не может остановить выборы своим решением.

Об этом сообщает Апостроф.

"КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше", - сказала Слипачук.

В то же время она не смогла четко ответить, что будет делать ЦИК, если КС признает указ президента о роспуске Рады неконституционным.

"Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя", - сказала глава ЦИК.

При этом она отметила: если суд решит, что указ не соответствует Конституции, то это будет означать, что нет такого указа.

"А значит – у меня нет никаких законных оснований тратить государственные средства. Очень много вопросов возникает. Я должна увидеть решение КС, чтобы ответить на этот вопрос", - сказала Слипачук.

По ее словам, сейчас ЦИК в "очень сложной ситуации, так как процесс подготовки к выборам пошел".

"Он не может быть отложен или на какое-то время остановлен", - подытожила Слипачук.