Зеленский в Париже рассказал о своей самой главной задаче: "Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день"

18.06.2019 09:17

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия сегодня угроза не только для Украины, но и для остального цивилизованного мира. Владимир Зеленский отметил, что сегодня возобновление мира в Украине является для него одной из ключевых задач, к выполнению которой он стремится. Именно поэтому вопрос мира был главным во время конструктивных переговоров с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые состоялись вчера 17 июня в Париже, сообщает "Диалог.UA".

"Прежде всего речь шла о возвращении мира в Украину. Это мой приоритет. Это моя позиция – как человека и как Президента. Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день", – подчеркнул Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Париже, цитирует официальный сайт главы украинского государства. "Убежден, что Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности, пока Россия делает вид, что международного права просто не существует. И Франция, и остальные наши международные партнеры знают и понимают, из-за чего каждый украинец испытывает боль. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс – бикфордов шнур", – добавил он. Владимир Зеленский отметил, что, избрав его Президентом, украинский народ доверил ему поиск решений в Минском переговорном процессе. "Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий – это моя главная задача", – подчеркнул он.

Глава государства сообщил, что во время встречи с Президентом Франции были достигнуты договоренности о следующих шагах, которые должны способствовать выполнению этой задачи. "Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках Нормандского формата. Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", – сообщил президент. В отношении конфликта на Донбассе, который длится уже пять лет, и урегулирования ситуации Эммануэль Макрон выразил поддержку позиции Владимира Зеленского о том, чтобы "восстановить мир, заставить оружие замолчать и пойти на путь переговоров". "Мы снова хотим встать на путь Минского формата для того, чтобы Украина вернулась к миру. Уверяю, что я готов поддержать вас, господин Президент, в этом намерении, а также в диалоге с Россией", – сказал Президент Французской Республики. "Когда наступит момент, Франция готова провести заседание в Нормандском формате для того, чтобы поддержать выполнение обязательств. Но прежде нам нужно в ближайшее время совершить определенные шаги, которые подтвердили бы намерение выполнять эти обязательства (Минские договоренности. – Ред.)", – добавил Эммануэль Макрон.