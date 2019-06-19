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Абитуриентам устроят испытания, можно не успеть: о чем нужно знать при поступлении
Стало известно, чего ожидать абитуриентам, которые собираются в этом году поступить в вузы Днепра
18 июня секретарь приемной комиссии ДНУ имени Олеся Гончара Михаил Дергачев рассказал, как изменились правила поступления в высшие учебные заведения в 2019 году, передает Днепроград .
Михаил Дергачев рассказал, что существенных изменений в правилах и условиях приема в этом году нет.
«Некоторые вузы на отдельные специальности установили минимальный конкурсный балл. Например, в ДНУ это факультеты права и международных отношений. Конкурсный балл составит минимум 130 Также несколько сократился срок подачи заявлений: с 10 по 22 июля», — рассказал Дергачев.
Году абитуриент может подать семь заявлений на четыре специальности. Максимальный объем государственного заказа, на который ожидают в университете — 1284 места.
«Есть несколько этапов вступительной кампании. Взаимоотношения поступающего и высшего учебного заведения начинаются со дня подачи заявления. Она может быть отклонена, отменена или принята. Если есть рекомендация на бюджет — в течение пяти дней необходимо принести оригиналы документов», — отметил эксперт.
С первого июля начинается период создания электронного кабинета. С 10 по 22 июля можно подавать заявления. 26 июля напротив одной из заявлений, если достаточно баллов, поступающий сможет увидеть смену статуса на рекомендовано.
Отметим, ранее мы сообщали, что в этом году минимальный проходной балл на уровне 130 ввели на все фармацевтические специальности, а также «Международные отношения», «Публичное управление и администрирование».
Минимальный проходной балл на уровне 150 остается на специальности «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия» в этом году.
Об этом заявила государственный эксперт Анжелика Керничный, сообщает пресс-служба Минобразования.
Каждое учебное заведение в своих правилах приема устанавливает минимальный проходной балл на конкретную специальность.
Есть специальности, для которых установлен минимальный проходной балл независимо от минимального балла высшего учебного заведения. Это касается медицинских специальностей «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия». По этим специальностям минимальный балл 150 из второго и третьего конкурсного предметов», — отметила она.
Источник: https://dnepr.politeka.net
Теги: Донбасс, образование, поступление, ВУЗ, абитуриент, Днепр
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