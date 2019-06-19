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«Атомная бомба» Легасова: Чернобыльский человек-мотылёк был мутантом с ДНК Нибиру
О Человеке-мотыльке в последнее время не говорит только ленивый.
А поспособствовал этому нашумевший во всем мире сериал HBO Чернобыль, где он появляется над Припятью перед трагедией.
Но независимые ученые сошлись во мнении, что это не миф, пишет Главред.
По свидетельствам очевидцем, Человека-мотылька действительно видели накануне взрыва.
Он возник у 4-го реактора, кружился над городом, изредка его можно было увидеть у реки Припять.
И это не просто "ангел смерти", несущий страшную весть о скорой гибели. Он детище безвременно ушедшего гения.
Отметим, во вторую годовщину Чернобыля академик Валерий Легасов был найден мертвым в своей квартире: самоубийство. На следующий день ученый, который провел четыре месяца у места аварии на ЧАЭС, должен был огласить свои результаты расследования причин Чернобыльской катастрофы.
Так вот, уфологи убеждены, что Человек-мотылек – "атомная бомба" Легасова.
Академик, которого считают гением, признал перед всеми масштабы катастрофы в Чернобыле убедил правительство за сутки эвакуировать Припять, сохранив жизни десяткам тысячам людей.
Кроме того, Валерий Легасов – единственный из ученых, который был в зоне реактора и сам изобрёл "защитную" смесь, которой впоследствии забросали реактор.
По официальной версии, Легасова не восприняли всерьёз, и он не смог смириться с тем, что не настоял на "щите", когда стали понятны масштабы ядерной катастрофы.
И вот независимые ученые вопрошают: откуда Легасов точно знал, что катастрофа будет.
И почему Человек-мотылек появился над Припятью, а не над Житомиром или Киевом, которые тоже были в смертельной опасности?
Стало известно, что Легасов тайно проводил эксперименты. Ученый ставил опыты с ДНК и пытался создать защитный колпак задолго до страшной аварии. А подсказали ему эту информацию инопланетяне с Нибиру, с которым он был в контакте.
Уфологи считают, что вполне вероятно, что Легасов планировал создать существо не просто устойчивое к радиации, но которое сможет ее поглощать.
Поэтому предположение уфологов, что Человек-мотылёк с Припяти оказался реальным гибридом с ДНК Нибиру, имеет под собой реальную почву.
Оставалось только выяснить, что произойдет с мутантом, когда ему нечем будет питаться, но это последняя тайна Легасова. Ее разгадать ученым пока не удалось, пишет vladtime.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Чернобыль, взрыв, катастрофа, Нибиру, атомный взрыв
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