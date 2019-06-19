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Блокирование субсидии: кто оказался в зоне риска
В 2019 году сократилось финансирование за счет государства на погашение коммунальных расходов – поэтому помощи ждать не стоит, кто же из украинцев оказался в зоне риска?
Так известно, что субсидию не дадут лицам, осуществившим в течение года покупку на сумму свыше 50 тысяч гривен или тем, что вступили в право собственности на земельный участок или дом, пишет Политека.
Известно также, субсидию от государства не получат украинцы, которые имеют в собственности автомобиль, или имеют более чем за два месяца задолженность по оплате ЖКХ услуг.
Как известно, обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле. Он напрямую зависит от совокупного дохода каждой отдельной семьи.
Чтобы все подсчитать необходимо:
«Совокупный доход разделить на всех жителей квартиры (дома) и вычислить таким образом, средний доход на одного члена семьи. Полученный результат разделить на прожиточный минимум в зависимости от отопительного (с 1 октября по 30 апреля) или неотопительного (с 1 мая по 30 сентября) сезона, еще раз разделить на коэффициент 2 и умножить на 15. Так можно узнать обязательный процент платежа», — идет речь в пояснительных материалах в сети.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, блокирование
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