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«Большая потеря для страны»: Зеленский прокомментировал гибель Тымчука

19.06.2019 18:15
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«Большая потеря для страны»: Зеленский прокомментировал гибель Тымчука

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал смерть народного депутата Дмитрия Тымчука, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу президента. 

«Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель «Информационного сопротивления» надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны», — сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня, 19 июня, депутат от Народного фронта Дмитрий Тымчук умер от огнестрельного ранения в голову. Депутат ВР Антон Геращенко сообщил, что это случилось при чистке наградного пистолета. Следствием по делу о гибели Тымчука рассматриваются три версии случившегося, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. «Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием», — сказал он.



Теги: Донбасс, Дмитрий Тымчук, Зеленский
 
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