«Я считаю, что Крым – это территория Украины», - Медведчук

19.06.2019 22:18

В интервью BBC скандальный украинский политик, кум президента России Владимира Путина, Виктор Медведчук ясно дал ответ, кому же действительно принадлежит Крым, отметив, что данная территория является украинской, передает replyua.net. «Я считаю, что и Крым – это территория Украины. Чего вы оживились? А что, я когда-то другое говорил?» – ответил политик. Кроме этого, Медведчук сообщил, что о его позиции относительно полуострова знает и глава Кремля.



«Ну конечно, а как же! Вы думаете, что я дал интервью, а он не знает, о чем я говорю? Понятно, что он не отслеживает мои интервью, но он же знает мою позицию», - сказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Он также отметил, что они с Путинным придерживаются каждый своего мнения. «У каждого свое мнение. Он же глава государства. Он должен отстаивать интересы государства. Он их и отстаивает. А я как политик, как гражданин Украины представляю украинские интересы, и поэтому я так считаю», – сказал Медведчук.



Однако, кум главы РФ оправдал выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО. «Если вы меня спросите, почему я оправдываю действия России, я вам отвечу: с 2014 года на территории Донецка и Луганска нет системы украинских государственных органов. За это время совершеннолетия достигли десятки, если не сотни тысяч людей на этих территориях. У них нет вообще документов, удостоверяющих личность. Украина их не выдает. Что эти люди должны делать?», - сказал политик.