Кабмин массово снимает с должностей глав ОГА

19.06.2019 20:20

Правительство украинского государства одобрило проекты распоряжений президента Украины Владимира Зеленского относительно увольнения еще трех глав областных государственных администраций. Такое решение было принято во время заседания Кабмина в среду, о чем заявил информационному агентству «Интерфакс-Украина» вице-премьер-министр Павел Розенко.



Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, в частности, Павел Розенко в среду заявил: «Одобрено увольнение трех глав Областных государственных администраций». Согласно словам чиновника, одним из таких руководителей областей является председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко. Также известно, что во время заседания Кабмина премьер-министр отметил, что Владимир Зеленский направил в правителсьтво пять первых предложений относительно назначений глав облгосадминистраций.



Владимир Гройсман также подчеркнул, что Кабинет министров Украины начнет свою работу в этом направлении, чтобы на следующем заседании правительства все эти кандидатуры, поступившие от главы государства, были рассмотрены.