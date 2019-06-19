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Медики рассказали, как избежать укуса змеи
В Украине живут пять видов ядовитых змей.
Они распространены по всей территории страны, и многие виды имеют природоохранный статус, сообщает Центр общественного здоровья, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Ежегодно их жертвами становятся десятки людей. Уберечь себя от укусов можно, если соблюдать простые правила.
Не прикасайтесь к непроверенным предметам руками
Встретить опасных пресмыкающихся можно в лесу, парке, в поле или на сенокосе, а то и на собственном дворе. Змей много в заболоченных местностях, возле заросших озер и прудов, в горах и пустынях. Эти животные часто прячутся в старых пнях, стогах сена, под камнями или стволами поваленных деревьев. Именно поэтому к этим предметам лучше не касаться руками, а пользоваться палкой.
Не садитесь, если не проверили место
Перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, пошуродите или постучите в том месте палкой. Это отпугнет змею. Обычно они убегают от людей, услышав шаги, стук или голоса и сразу же прячутся или отползают подальше. Однако в жару их поведение может меняться, поэтому обезопасьте себя этим простым действием.
Змеи агрессивны в ответ
Змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности. Гадюки активны в дневное время: как все хладнокровные, они любят греться на солнце. Обычно люди получают укусы, если случайно наступают, садятся или ложатся на рептилию. Однако бывает, что змея становится объектом своеобразной охоты со стороны человека. Если вы увидели змею, отойдите в сторону без резких движений.
Одевайтесь соответственно
Если отправляетесь в местности, где могут жить пресмыкающиеся, надевайте одежду, которая защитит от укусов. Это должны быть длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки. Брюки надо заправить в ботинки.
Увидели змею – замрите
Если вы все же встретились с пресмыкающимся, не делайте резких движений, ведь змея обычно просто не увидит неподвижный объект. Лучше замереть и ждать, пока змея уползет.
Теги: Донбасс, здоровье, укус, змея
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