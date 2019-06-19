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Минские соглашения несут угрозу для Украины: «нужно срочно укреплять экономику, иначе…»
Минские соглашения невозможно выполнить без ущерба для территориальной целосности Украины
Об этом в видео-интервью Politeka рассказал народный депутат и экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
По его словам, после визитов президента Владимира Зеленского во Францию и Германию Украина услышала твердые обещания касательно санкционной политики – пока Крым и Донбасс оккупированы, санкции против России сняты не будут. Но стоит не забывать, что Минские соглашения – это угроза украинской независимости.
«Во-первых, напомню, Петр Порошенко взял на себя незаконно заключенное обязательство провести выборы на Донбассе, где изберут людей, которые убивали украинцев и дадут им легальный статус. Второе, это амнистия для этих людей. Третье, это предоставление особого статуса (имеется в виду по условиям Минских соглашений — ред.)», — напоминает Семенченко.
Формат, который предложил Порошенко, совершенно ненормальный, считает депутат. Его в любом случае нужно менять и разговаривать только с позиции сильного государства.
«На сильных не нападают. Для того, чтобы стать сильным, нужно срочно заняться пропалыванием коррупционного поля. Нужно срочно укреплять экономику, снять эти все ограничения с бизнеса, усилить армию и тогда через Норманский формат, через Будапештский формат делать все, чтобы вернуть наши территории», — говорит Семеннченко.
Напомним, недавно также Семен Семенченко объяснил, почему дата досрочных выборов в Верховную Раду зависит от того, кто больше заплатит.
По его словам, учитывая колоссальный рост рейтинга партии Владимира Зеленского досрочные выборы становятся невыгодными даже Петру Порошенко. А это, к сожалению, сильный фактор, так как в Конституционном суде все еще осталось много людей бывшего президента, которых Порошенко не уволил еще со времен Виктора Януковича.
«Кроме этого, сейчас Андрей Парубий предоставил список членов коалиции и они апеллируют к прошлому решению Конституционного суда, что коалиция может состоять не только из членов фракции, но и из отдельных депутатов.
Я думаю, что там сейчас речь идет о том, кто больше заплатит. Я очень надеюсь, что партия Зеленского платить не будет», — говорит Семенченко.
Источник: https://politeka.net
Теги: экономика, Украина, Донбасс, Минские соглашения
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