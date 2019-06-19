«Не верю, что он мог быть неаккуратен с оружием, не верю»: украинцы считают, что Дмитрия Тымчука убили

19.06.2019 14:30

Сегодня, 19 июня, стало известно, что в своей собственной киевской квартире во время чистки наградного пистолета застрелился координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, передает replyua.net.

Украинцы шокированы данной новостью. Многие начали писать комментарии на странице погибшего, отметив, что не верят в случайную смерть военного.



«Этого просто не может быть, военный никогда сам себя не застрелит по неосторожности, это убийство», «Не было чистки оружия, это ясно. Спасибо вам за преданность и любовь к Родине», «Не верю, что он мог быть неаккуратен с оружием, не верю...», «В 2014 году аналитика Дмитрия спасала страну от истерии. Не могу поверить ... Чистил оружие ... Светлая память, непомерная потеря», «Не веря в официальную версию», «Никто не поверит в чистку заряженного оружия. Земля Вам пухом», «Дмитрий был хорошим парнем, его убили за его деятельность», «Кто верит, что подполковник чистил наградной пистолет и застрелился? Ну, скажу так, наградной пистолет хранится без патронов и чистится в разобранном виде. Человек военный никогда не мог опростофилиться. УБИЛИ», - пишут украинцы на странице погибшего патриота Дмитрия Тымчука.