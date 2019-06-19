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Погиб нардеп Дмитрий Тимчук: первые подробности

19.06.2019 13:32
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Погиб нардеп Дмитрий Тимчук: первые подробности

Накануне в Киеве разыгралась страшная трагедия – стало известно о том, что погиб народный депутат Дмитрий Тымчук

Об этом сообщает Telegram канал The Newsroom, который ведут журналистки Татьяна Николаенко и Оксана Денисова:

«Депутат от Народного фронта Дмитрий Тымчук умер от огнестрельного ранения в голову. Это подтверждают наши источники в правоохранительных органах», — заявили журналисты.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Дмитрий Тымчук
 
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