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Раскол в партии Порошенко: стало известно кто виноват

19.06.2019 09:45
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Раскол в партии Порошенко: стало известно кто виноват

Олег Болдырев (он же Мартин Брест), ветеран АТО, который проходил по списку партии "Европейская солидарность" Порошенко, покинул партию.

"В пятницу вечером, через сутки после оглашения списка партии ЕС на выборы - я ушел из этого самого списка. В силу личных убеждений. Не то чтобы это вам было прям сильно важно сейчас знать, но обозначиться я обязан. Желаю удачи в борьбе ребятам-ветеранам. Спасибо за праймериз. Было весело", - так Болдырев прокомментировал свой выход из партии на странице в Facebook.

В комментариях он рассказал больше о причинах. По его словам, решение было принято после праймериза, на котором выбрали Татьяну Черновол. Также экс-кандидату в нардепы не понравилось отношение "старых опытных" политиков, их надменность и высокомерие.

Геращенко выразила сожаление о таком решении Болдырева. Она сказала, что проверка депутатов продолжается и список еще может измениться, а Болдыреву всегда в партии рады.

Болдырев сообщил, что несмотря на выход из партии он продолжит поддерживать Порошенко.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, партия, Порошенко
 
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