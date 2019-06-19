- «Я считаю, что Крым – это территория Украины», - Медведчук22:18
- Жена Тымчука сделал важное заявление о его смерти21:34
- Зеленский назвал сроки переговоров в нормандском формате21:17
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- Завтра погода добьет украинцев: +3520:40
- Кабмин массово снимает с должностей глав ОГА20:20
- Коллега Тымчука рассказал, над чем нардеп работал перед гибелью20:03
- Иностранец пытался расстрелять отдыхающих на пляже в Одессе19:30
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Стали известны подробности расследования смерти Тымчука19:00
Российский ученый: Керченский мост надо сносить, он никому не нужен
Крымский мост является причиной множества проблем. Об этом рассказал российский гидрогеолог Юрий Медовар.
По его данным, мост:
- вызывает просадку уровня Керченского пролива,
- уменьшает глубину фарватера,
- нарушает водообмен между Черным и Азовским морями.
«В Керченском проливе будет болото, там будет полная задница, простите за выражение», — открыто заявил Медовар.
«Они сделали дамбу слева и справа, перекрыли течение, нарушив водообмен между Черным и Азовским морем. Там очень много проблем», — добавил он.
В данный момент, по словам гидрогеолога, «идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов».
«Сами керчане мне пишут, спрашивают, как быть — они видят, как идет цветение воды, как просаживается уровень. Этот мост надо разбирать к чертовой матери. Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен», — заявил ученый.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мост, Керченский пролив
- Куда делись сваи керченского моста или почему Гитлер отказался от этой затеи
- Стало известно, почему мост Путина не поможет оккупантам с туристами в Крыму
- В РФ поглумились над Керченским мостом: сооружение ждет блестящее медийное будущее
- Гиркин сообщил о поражении "ДНР" под Горловкой - боевики могут потерять контроль над Дебальцево
- Великий пшик: компания Ротенберга "исчерпала все ресурсы" на Керченский мост
- Керченский мост: появились первые жертвы
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
- Басурин пригласил Зеленского в Донецк14:00
- Оккупанты активизировали бои на Донбассе: известно о погибшем украинском военном13:18
- В Рубежном из-за купания отравились 27 человек12:00
- Мощный взрыв прогремел в Донецке 11:30
- Донецк под обстрелом: мины летят десятками, бьет тяжелое вооружение09:51
- Гигантские очереди. Донецкие боевики нарочно задерживают людей при попытке выезда из ОРДЛО 08:20
- «Пушки и танки не решат вопрос»: у Зеленского рассказали план возвращения Донбасса07:31
- «Я считаю, что Крым – это территория Украины», - Медведчук22:18
- Жена Тымчука сделал важное заявление о его смерти21:34
- Зеленский назвал сроки переговоров в нормандском формате21:17
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- Завтра погода добьет украинцев: +3520:40
- Кабмин массово снимает с должностей глав ОГА20:20
- Коллега Тымчука рассказал, над чем нардеп работал перед гибелью20:03
- Иностранец пытался расстрелять отдыхающих на пляже в Одессе19:30
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Стали известны подробности расследования смерти Тымчука19:00
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Медики рассказали, как избежать укуса змеи16:30
- Первая помощь при тепловом ударе13:49
- Оптимальный напиток для жаркой погоды13:00
- Врачи назвали первые симптомы обезвоживания09:15
- Как питаться во время отпуска, чтобы не поправиться07:45
- Путин готовит украинцам настоящий ад20:23
- Сортировка по-украински: почему «мусорный» закон не работает?14:25
- Минуло два роки, як Україна отримала безвізовий режим14:15
- Мрачный сценарий: Украина предупредила ЕС о намечающемся газовом кризисе11:59
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте