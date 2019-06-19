Сотрудничество Украины с МВФ: Зеленский раскрыл все карты, подробности

19.06.2019 13:30

Президент Украины Владимир Зеленский пролил свет на дальнейшее сотрудничество с МВФ

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Отмечается, что глава государства Владимир Зеленский во время встречи в Берлине с крупным и средним бизнесом Германии заявил о начале подготовки новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) в июле

Так, во время официального визита в Берлин Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет и дальше сотрудничать с МВФ, Мировым банком и ЕБРР.

«Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему», — подчеркнул президент Украины.

В пресс-службе Администрации президента также отметили, что в рамках встречи в Германии стороны обсудили экспортные возможности Украины и изменения в законодательство, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский после встречи с Ангелой Меркель сделал важное заявление. В частности, президент Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что вопрос прекращения войны и установления мира на Донбассе является для него приоритетным

Глава государства подчеркнул, что изначально планировалось провести встречу в нормандской формате после парламентских выборов.

«Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно. Первая рабочая встреча (встреча внешнеполитических советников по подготовке. — Ред.) запланирована уже в июле », — сказал президент.

Со своей стороны Меркель отметила поддержку Украины.

Источник: https://politeka.net